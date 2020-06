“Atripalda città dei Mercanti”, bilancio positivo per la prima settimana di promozione e sconti in città

Ecco le prime ventidue attività commerciali di Atripalda immortalate su un manifesto promozionale voluto dall’Amministrazione Comunale di Atripalda.

Sono “Bar Europa”, “Hosteria dei Matti”, “Mia Baby”, “Lavanderia Nella”, “Creazioni Chic”, “BluKids”, “Paola Riva”, “Autoscuola Atripalda”, “Profumeria Pelletteria Carmen”, “Roko Caffè”, “Ristorante Bar Pizzeria da Rosa”, “La Giostra”, “Deluxe”, “Macelleria Polleria Alba”, “Volta Pagina”, “Art Attack”, “Grazia Fashion Store”, “La Cattale Floreal Designer”, “Amelie Abbigliamento”, “Bakarà”, “Clicquot” e “Fashion Shoes”.

Le altre attività saranno presentate nel corso dei prossimi giorni. «Atripalda riparte, riparti da Atripalda». E’ lo slogan scelto dall’Amministrazione per rilanciare il Commercio in città nella Fase 3. Un’iniziativa per promuovere la “Città dei Mercanti” in Irpinia. Un invito a venire a fare shopping ad Atripalda in sicurezza e con promozioni e offerte vantaggiose. «Con le sue scintillanti vetrine ed i suoi rinomati locali, dall’1 al 30 giugno, è pronta ad accogliere in totale sicurezza tutti i gentili clienti con offerte speciali promozioni uniche» questo recita la locandina scelta dal Comune.

«La prima settimana di promozionale è andata bene. La gente di Atripalda, ma non solo, ha apprezzato e sono convinto che l’interesse verso le nostre attività continuerà per tutto il mese e anche successivamente continuerà – illustra l’Assessore alle Attività Produttive, Mirko Musto -. Promuovere le nostre attività ci sembrava il miglior modo per richiamare ancora più clienti e nei prossimi giorni mostreremo tutte le altre attività. Chi viene a farci visita deve sapere di entrare in locali sanificati e di essere serviti da personale dotato di certificato medico». Non solo shopping ma anche ristorazione con un’offerta ricca e completa «con pasticcerie che vantano tradizioni decennali, bar, trattorie, ristoranti e pizzerie. Ma è anche cultura con i suoi monumenti e religione con le sue chiese ricche di storia».