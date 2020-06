Coronavirus, aumentano i nuovi contagi e i morti (+65)

L’ASL di Avellino comunica che, su 59 tamponi analizzati dall’AORN “Moscati” di Avellino, dall’Istituto di Ricerche Genetiche BIOGEM di Ariano Read more

Coronavirus, calano morti (+53) e contagi (+197) in un giorno. E’ questo il dato più importante emerso dal bollettino fornito dalla Read more

L’ASL di Avellino comunica che, su 372 tamponi analizzati dall’AORN “Moscati” di Avellino, dall’Istituto di Ricerche Genetiche BIOGEM di Ariano Read more

Coronavirus, per la prima volta meno di 300 i pazienti in terapia intensiva ma i morti sono 72. E’ questo il Read more