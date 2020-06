Mercato accorpato a Parco Acacie, questa mattina la prima dopo tre mesi di stop. I rappresentanti dei commercianti: «con l’errore commesso dal sindaco Festa ad Avellino, Atripalda è il mercato numero uno in Irpinia». FOTO 

Benedizione del nuovo mercato accorpato a Parco delle Acacie di Atripalda questa mattina. Si alza, dopo tre lunghi mesi di stop e polemiche sui lavori di messa in sicurezza e riqualifazione del parco di via Ferrovia, il sipario sulla nuova fiera settimanale che proietta Atripalda tra le prime rassegne in Irpinia, dopo il braccio di ferro in atto al Comune di Avellino che ne ha decretato.

Al taglio del nastro con i due parroci della città, don Fabio Mauriello e don Ranieri Picone, la presenza del sindaco Giuseppe Spagnuolo e dell’Amministrazione comunale.

Ieri pomeriggio l’assegnazione dei posteggi con l’Ufficio Commercio del Comune, il Comando di Polizia Municipale con il capitano Giannetta, l’Utc e l’assessore al Commercio Mirko Musto. Soddisfatte le sigle sindacali rappresentanti degli operatori commerciali non a posto fisso.

«Uno splendido risultato ottenuto con una forte collaborazione tra noi e l’Amministrazione comunale che ha fortemente voluto e lavorato per dare un servizio importante alla cittadinanza – commenta ieri pomeriggio Peppino Innocente dell’associazione Imprenditori Irpini Confesercenti –. La presenza di un mercato storico in un comune come quello di Atripalda famoso per essere la Città dei Mercanti rappresenta una distribuzione dei prodotti quale calmiere dei prezzi. Una soluzione migliorativa con al disposizione dei posteggi più efficace. La riapertura di via San Lorenzo è stata una soluzione indicata dal Coamndo Polizia municipale per offrire un ulteriore servizio al mercato allargando anche il parcheggio. Si è remati tutti nella direzione giusta. In questi mesi abbiamo adottato la filosofia della diplomazia e del collaborare al miglioramento della fiera».

Sull’ipotesi ritorno del mercato in piazza Umberto, Innocente conclude «questa resta l’aspirazione e la speranza di noi operatori di poter ritornare nel centro urbano della città». Soddisfazione anche per AssoApi Franco Simonetti «Ringrazio per la sinergia che c’è stata con l’Amministrazione per la riapertura di domani (oggi ndr.). oggi stiamo lavorando per trovare ancor a qualche limatura. La soluzione adottata è stata sicuramente migliorativa in quanto ora ci ritroviamo ad avere un unico mercato. La divisione non ha giovato nessuno. Via San Lorenzo da domani sarà un valido parcheggio per tutti gli utenti».

Nuovi accessi all’area fieristica e riqualificazione anche dei servizi igienici. Sulle polemiche che ci sono state in città per la bitumazione delle piazzole Innocente conclude: «non entro nella diatriba politica che c’è stata. Ritengo che era importante rende la passeggiata fruibile e senza ostacoli. Poi la scelta finale adotta dall’Amministrazione non mi compete. Invito chiunque sia un curioso o un frequentatore o un amante dei mercati a venirci a trovare dove potrà scegliere tra tanta bella merce a prezzi a prezzi vantaggiosi. Usciamo tutti insieme da questa emergenza pandemica». Con l’accorpamento secondo Innocente «con l’errore commesso dal sindaco Festa ad Avellino, Atripalda è il mercato numero uno in Irpinia».