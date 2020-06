Buona la prima per il mercato del giovedì riaccorpato a Parco delle Acacie: il sindaco Spagnuolo: “un segnale di grande fiducia per il futuro”. FOTO

Buona la prima per il mercato del giovedì riaccorpato ad Atripalda nel giorno della terza candelina di Amministrazione Spagnuolo.

Il primo cittadino sceglie la riapertura della fiera settimanale, dopo un lungo periodo di stop durato oltre tre mesi e legato all’emergenza Coronavirus ma anche alla scelta di procedere alla messa in sicurezza e riqualificazione del Parco di via Ferrovia, per festeggiare i primi tre anni alla guida di Palazzo di città.

Un taglio del nastro con benedizione doppia dei due parroci don Fabio Mauriello e don Ranieri Picone, dell’assessore al Commercio Mirko Musto con gli altri componenti dell’Amministrazione comunale, l’Utc, l’Ufficio Commercio con il comando di Polizia Municipale guidato dal capitano Domenico Giannetta, i rappresentanti delle sigle sindacali dei commercianti non a posto fisso e la presidente del comitato di quartiere Appia.

«Siamo molto felici per la giornata di oggi – ha esordito il sindaco dopo il rituale taglio del nastro e gli applausi – perché siamo arrivati in un momento in cui abbiamo incrociato una serie di esigenze: quella dei lavoratori del nostro mercato di ripartire, le esigenze della città di Atripalda di riavere il mercato aperto rinnovato, più ordinato, sicuro e anche più attraente. Ed infine l’esigenza nostra di concludere una fase che era quella di riaccorparlo. Ci abbiamo lavorato per molto tempo con il Settore Commercio e i Lavori pubblici, arrivando a questo risultato che credo sia un vero orgoglio per la città di Atripalda. Abbiamo lavorato con l’idea di unire la fiera liberando via San Lorenzo dalle bancarelle, che non sarà più chiusa il giovedì. Un mercato reso anche più sicuro e gli utenti se ne sono resi conto stamane. L’esigenza primaria era di riaprire presto perché sappiamo che gli operatori erano fermi da mesi. Con loro abbiamo molto collaborato negli ultimi tempi per arrivare a questo risultato, un segnale di grande fiducia per il futuro sia per il mercato, che per il commercio in generale che per la città di Atripalda. In un periodo di grande emergenza lavorando insieme siamo riusciti a superare tutte le problematiche».

Tanti i curiosi e gli utenti che ieri mattina si sono recati nella fiera ritrovata. A presidiare i varchi di accesso e uscita dall’area espositiva i volontari della locale Protezione civile che hanno provveduto a misurare la temperatura corporea agli avventori. A controllare che tutto filasse liscio i tecnici dell’Utc De Cicco e Berardino, gli agenti di Polizia municipale con il comandante Giannetta e il vice Picone ei Carabinieri della locale stazione. «Un mercato storico che ha la sua forza attrattiva da decenni – conclude Spagnuolo -. Con i lavori che abbiamo concluso oggi e con questa ripartenza aumenterà ancora di più la propria attrattività in provincia e regione».

Le bancarelle sono state posizionate in base alla categoria merceologica: i 31 alimentaristi (settore Food) tutti ubicati nell’area di parcheggio esterna al parco mentre gli 84 non alimentaristi (settore No Food) hanno trovato posto, invece, all’interno del Parco insieme ai 5 vivaisti e ai 6 agricoltori. A disposizione degli utenti due parcheggi, per complessivi duecento posti auto, lungo via San Lorenzo, che ieri è tornata di nuovo transitabile alle auto. «Finalmente dopo tre anni siamo riusciti ad accorpare il mercato e a dare la possibilità a chi viene a comprare di poter usufruire di un parcheggio con 200 posti auto – commenta soddisfatto l’assessore al Commercio Mirko Musto -. Dopo mesi di impegno siamo riusciti a dare al mercato settimanale di Atripalda un nuovo assetto, più ordinato e con maggiore sicurezza per tutti. Atripalda ha sempre avuto un ruolo importante in provincia con il mercato che negli ultimi periodi però non era più appetibile. Oggi credo che abbiamo tutte le carte in regola per ritornare di nuovo il mercato principale della provincia di Avellino. Non assolutamente una presunzione, ma sono i fatti e il lavoro di quest’amministrazione ha fatto in questi tre anni. Ringrazio il delegato ai Lavori Pubblici Antonacci per il lavoro enorme fatto, l’Utc, l’Ufficio commercio, il comando dei vigili. Tutti insieme siamo riusciti a lavorare per portare il mercato ad un livello alto. Come Amministrazione, subito dopo la riapertura, ci siamo concentrati sul commercio, perché Atripalda è una città di commercianti, vive di commercio e noi abbiamo una grande responsabilità. Abbiamo fatto anche un mese di promozionale Oggi inauguriamo il mercato del giovedì. Continueremo su questa strada, c’è molta sinergia tra noi e la città. Siamo pronti ad ospitare tutti quelli che voglio venire a fare shopping in città in tutta sicurezza». Un primo passo per il ritorno in piazza conclude Musto: «Coma da programmi da domani incominceremo a lavorare per affrontare la seconda e ancor più impegnativa sfida: capire se c’è la fattibilità per il ritorno delle bancarelle nel centro della città. L’impegno e il programma di questa amministrazione è di riportare il mercato al centro».