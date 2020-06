Coronavirus, raddoppiano i contagi (+346) in un giorno con 55 morti. E’ questo il dato più importante emerso dal bollettino fornito dalla Protezione Civile. I numeri ufficiali del 13 giugno parlano di altri 55 morti, un dato in linea con quello di ieri (con i decessi totali che salgono a 34.301). Scendono a 27.485 i positivi totali mentre i guariti salgono a 174.865 persone. I ricoverati in terapia intensiva scendono a 220.