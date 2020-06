Prime sentenze post Coronavirus a favore del Comune di Atripalda sull’autovelox posizionato lungo la Variante 7bis. Cambia l’orientamento dei giudici di Pace di Avellino, che con la ripresa delle udienze hanno rigettato alcuni ricorsi, compensando le spese di liti. Una inversione ad ‘U’ che arriva dopo mesi di pronunce favorevoli per gli automobilisti multati. Intanto, sono state depositate le prime sentenze che confermato i verbali, accogliendo solo alcuni dei motivi di doglianza sollevati al giudice nel ricorso proposto dai legali, rimanendo aperto lo spazio per una discussione in Tribunale con un eventuale appello.

“Prendiamo atto di un nuovo orientamento da parte di alcuni giudici dell’Ufficio del Giudice di Pace di Avellino – dichiara l’avvocato Ciro Aquino, difensore di molti automobilisti multati –, siamo convinti che ci siano ancora le motivazioni per poter sollevare eccezioni qualora dovessimo ricorrere in Appello, che al momento stiamo valutando insieme ai nostri patrocinati. E’ evidente che restano ferme le nostre valutazioni sull’illegittimità delle multe, anche alla luce di recenti pronunciamenti da parte dei giudici della Corte di Cassazione, in merito all’onere di provare tutti gli elementi oggettivi e soggettivi dell’illecito amministrativo sanzionato gravano sull’autorità che ha emesso il provvedimento impugnato”.

Dunque, si potrebbe chiudere un ‘filone’ per tanti avvocati irpini che scoraggiati dai rigetti delle opposizioni alle sanzioni amministrative, potrebbero far desistere i propri clienti dall’iscrizione a ruolo dei ricorsi che in qualche misura sostengono i numeri del registro generale dell’Ufficio avellinese del Giudice di Pace. Soddisfazione, invece, è stata espressa dal legale del Comune di Atripalda rappresentata dall’avvocato Serena Violano che grazie alla propria instancabile difesa è riuscita a determinare un cambio di orientamento dei giudici di prime cure. Ma la querelle sulle multe dell’autovelox del Comune di Atripalda comunque potrebbe continuare in tribunale, con la proposizione degli appelli, che devono essere incardinati entro sei mesi dalla pubblicazione delle sentenze del giudice di Pace di Avellino.