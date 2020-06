Coronavirus, le terapie intensive diminuiscono ma i nuovi contagi e i morti no. E’ questo il dato più importante emerso dal bollettino fornito dalla Protezione Civile. I numeri ufficiali del 14 giugno parlano di altri 44 morti, un dato in calo con quello di ieri (con i decessi totali che salgono a 34.345). Scendono a 26.274 i positivi totali mentre i guariti salgono a 176.370 persone. I ricoverati in terapia intensiva scendono a 209.