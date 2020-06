Slitta a fine mese la riapertura della villa comunale ad Atripalda. Dopo la ripartenzadel mercato settimanale del giovedì riaccorpato all’interno e all’esterno di parco delle Acacie, l’Amministrazione ha deciso di rinviare invece l’accesso al pubblico al polmone verde di piazza Sparavigna fino al prossimo 29 giugno. E’ questo uno dei nuovi provvedimenti assunti dal sindaco Giuseppe Spagnuolo congiuntamente con l’assessore al Commercio Mirko Musto. Nell’ordinanza, che ha sancito anche la riapertura giovedì scorso della fiera settimanale, invece prevede nuove disposizioni in materia di contrasto e contenimento dell’emergenza legata al Covid-19, vietandol’accesso alla villa comunale di piazza Sparavigna dove sono in corso i lavori di messa in sicurezza della Biblioteca comunale “Leopoldo Cassese”. La ditta Pece ha effettuato il collegamento alla rete idrica comunale dell’impianto antincendio con l’istallazione di idranti e dei rilevatori di fumo nella Biblioteca. Previsto l’adeguamento dell’impianto delle luci di emergenza con l’indicazione delle vie di fuga. Inoltre si è provveduto alla sostituzione del quadro elettrico generale con creazione di due distinti sottoquadri, sostituendo l’intera linea elettrica e ponendo in essere piccoli interventi edili necessari oltre quelli di adeguamento alla normativa antincendio. Infine, in considerazione della disponibilità economica, si è proceduto alla sostituzione nelle sale di lettura dei corpi illuminanti esistenti con corpi a led, secondo il calcolo illuminotecnico di progetto.

Un intervento di efficientamento energetico necessario per adeguare la Biblioteca comunale per il quale l’amministrazione ha incassato tempo fa un finanziamento di 90 mila euro.