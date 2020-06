Giorni Felici, auguri con dedica a Giovanna Faccadio per i suoi splendidi 60 anni

Compleanno Giovanna Faccadio 60 anni Compleanno Giovanna Faccadio 60 anni

” …sei sempre stata tu a postare gli auguri per tutti, ora tocca a noi rendere speciale questo giorno per te. A te che sei stata colei che ci ha fatto da mamma e continua a farlo, a te che fai di tutto per tenere unita la nostra grande famiglia, a te che ne hai passate tante, ma hai superato tutto in modo esemplare e con il coraggio che ti contraddistingue.

A te che “sei, semplicemente sei…sostanza dei nostri giorni…”

Auguri di cuore Giovanna per i tuoi 60 anni dalla tua grande Famiglia, o meglio “Ciurma” , come dici tu!”.

A Giovanna i migliori auguri anche dalla Redazione di AtripaldaNews.