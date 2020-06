Lite tra vicini a contrada Alvanite, in corso il processo: la donna ha chiesto un risarcimento per minacce di morte

“Ti sgozzo, ti taglio la gola. Se salgo sopra ti butto giù dal balcone”. Sarebbero queste, secondo l’accusa formulata dalla Procura della Repubblica di Avellino, in persona della dottoressa Angela Abbondandola, le minacce rivolte da un uomo di Atripalda residente in contrada Alvanite nei confronti di una sua vicina di casa. La donna si è costituita parte civile, chiedendo un congruo risarcimento del danno, nella udienza che si è celebratastamane dinanzi al Giudice Berardo, rigorosamente a porte chiuse, secondo il protocollo stilato dal presidente del Tribunale di Avellino dottor Beatrice, per fronteggiare l emergenza covid-19.

I fatti di causa risalgono all’ottobre del 2018 quando in seguito a continui litigi tra due famiglie residenti nel quartiere di Alvanite, una donna si recò nella vicina caserma dei Carabinieridi Atripalda per denunciare il suo vicino di casa, reo di averla minacciata di sgozzarla e di gettarla dal balcone della sua abitazione, sita al secondo piano di un edificio in via Madre Teresa di Calcutta. I Carabinieri di Atripalda dopo aver ascoltato alcuni testimoni deferirono l’uomo alla Procura della Repubblica di Avellino. La difesa dell’imputato, rappresentata dai legali dello studio dell’avvocato Gerardo De Vinco, ha chiesto in udienza il contro esame di tutti i testi dell’accusa e l’interrogatorio dell’ imputato dinanzi al Giudice stesso per chiarire la sua posizione e dimostrare la sua innocenza. La prossima udienza del processo è stata fissata per il 21 gennaio 2021.