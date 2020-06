Coronavirus: dimezzano i morti, stabili i nuovi contagi (ma con 14mila tamponi in meno)

«Questa è un’amministrazione che ha governato e ha fatto tanto, che opera e che deve essere giudicata per le cose Read more

Da lunedì in Campania l'uso delle mascherine all'aperto non è più obbligatorio, ma facoltativo. Resta invece l'obbligo nei luoghi chiusi Read more

Il Centro per la Formazione e la Sicurezza in Edilizia della provincia di Avellino diventa Agenzia per il Lavoro. L’ente Read more