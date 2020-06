Fiori e piantine per abbellire e dare colore a piazze e rotatorie di Atripalda. Foto

Atripalda punta su fiori e piantine per abbellire e dare colore nuovamente a piazze e rotatorie della città. Fiori ornamentali per piazza Umberto I, piazza Garibaldi, rotatoria di piazza Umberto I, via Appia e nei pressi delle alberature dello slargo principe della cittadina del Sabato.

Nella determina l’Amministrazione guidata dal sindaco Giuseppe Spagnuolo spiega: «che l’Amministrazione comunale ha manifestato la volontà di provvedere ad ornare le fioriere poste le in piazza Umberto I, in piazza Garibaldi, sulla rotatoria di via Appia, la rotatoria di Piazza Umberto I e le aiuole degli alberi di Piazza Umberto I, zona portici, di piante e fiori ornamentali, terreno vegetale ed ogni altro materiale per dare l’opera finita, compreso l’innaffiamento per il periodo giugno/ottobre, in continuità a quanto già accaduto negli anni passati».

«Abbiamo voluto dare una nota di colore dopo il periodo buio della quarantena – dichiara Anna De Venezia, consigliera delegata al Verde pubblico -. Colori che riescano di nuovo a rendere piacevole la passeggiata in Piazza Umberto I, ma anche la riqualificazione di alcuni spazi come le aiuole intorno alle querce. In quest’ultimo caso è stata usata una tecnica con telo per pacciamatura e pietrisco per contenere la veloce crescita delle erbacce».

Diversi i fiori utilizzati. «Le piante perenni utilizzate, quali rose tappezzanti e rosmarino strisciante andranno a ricoprire l’intera aiuola contrastando la crescita delle erbe infestanti. Ugualmente piante perenni grasse e tappezzanti per le aiuole in cemento in via San Giovanniello nel centro storico – prosegue ad illustrare la delegata -. Si confida, naturalmente, nel senso civico dei cittadini che amanti del verde e della bellezza diventino un po’ custodi di queste piccole aree».

Ma sono tante le iniziative che bollono in pentola «Con il lockdown si sono bloccate anche molte attività che andavano fatte necessariamente in primavera; continueremo, nei prossimi giorni, con il censimento del patrimonio arboreo sempre partendo dalla centrale Piazza Umberto I».

Un Censimento del patrimonio arboreo «così da ottenere un quadro completo e generale per ogni esemplare che permette di individuare gli interventi realizzati e da realizzare, i loro costi in un piano di intervento pluriennale e quindi poter fare delle valutazioni di opportunità economiche accurate; si potrà avere una gestione puntuale delle alberature urbane ed un monitoraggio delle condizioni di salute e di stabilità degli alberi. Il Censimento partirà dai lecci che dimorano nella Piazza Umberto I».

Su ogni pianta e albero saranno collocate delle targhette. L’Amministrazione sta infine portando avanti anche il progetto dal nome “Un albero per ogni nato” dando così «il benvenuto a tutti i bambini nati con un biglietto recapitato a casa dei nuovi cittadini dal quale si potrà evincere anche la località ove è stato piantumato un albero dedicato al piccolo. Gli alberi recano una targhetta con il nome dei nuovi cittadini e sono stati piantumati lungo le strade cittadine, nella villa comunale e nelle scuole».