Iniziati i lavori di rifacimento delle condotte idriche colabrodo in città

« da parte della struttura operativa dell’Alto Calore su alcuni tratti delle contrade rurali». Ad annunciare l’avvio degli interventi sulle condotte idriche colabrodo di Atripalda, soprattutto nelle contrade rurali, è il delegato ai Lavori Pubblici dell’Amministrazione Spagnuolo, Salvatore Antonacci. Lavori più volte sollecitati e finiti anche al centro di polemiche e denuncia da parte di cittadini sui social.

Prosegue anche l’iter per consentire l’avvio dell’intervento di sistemazione idraulica ed idrogeologica del Vallone Testa ad Atripalda. Un progetto di riqualificazione naturalistico ambientale con tecniche di ingegneria naturalistica del vallone Testa per il quale il Ministero dell’Interno il 31 dicembre dello scorso anno ha assegnato al Comune del Sabato un contributo di 980mila euro per la realizzazione dell’intervento.

La complessiva messa in sicurezza ha richiesto a Palazzo di città la costituzione dell’Ufficio di progettazione. A costituire il gruppo di progettazione sono il geometra Felice De Cicco, Responsabile del II Settore – Servizio I Lavori Pubblici quale responsabile dell’attività di programmazione della spesa e Rup (Responsabile Unico del Procedimento); il geometra Alfredo Berardino Responsabile del II Settore – Servizio II Manutenzione e Patrimonio quale collaboratore al Rup e infine l’architetto Giuseppe Cocchi, funzionario presso l’Ufficio tecnico comunale di piazzetta Pergola, quale addetto alle attività di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e delle procedure di esecuzione di contratti pubblici.

Attraverso il portale telematico Mepa invece si è proceduti, attraverso la trattativa diretta, ad affidare a professioni esterni la direzione dei lavori per un importo di 35.004, euro, la redazione della relazione geologica al dottore Mauro Galluccio per altri 5.926,36, e infine quella verificatore e assistente alla validazione per altri 9.037,51 euro riservandosi infine l’affidamento come collaudatore tecnico amministrativo in corso d’opera.

Altra zona della città altro intervento. Sono stati affidati alla ditta “Gloria Srl” di realizzare tre accessi verso l’esterno a parco delle Acacie, che danno sul piazzale Est in modo da consentire più agevoli le manovre dei camioncini degli ambulanti che operano durante il mercato del giovedì riaccorpato da poche settimane. Lavori di messa in sicurezza per l’importo di 37.339,89 euro. Il Ministero dell’interno aveva assegnato al comune di Atripalda le somma di €. 100.000 ai sensi dell’art.1 comma 107, L.145/2018. A seguito di procedura di gara per l’affidamento di lavori su una prima area del parco che mostrava maggiori segni di degrado, grazie ad economie di scala, è stata estesa la superficie di pavimentazione da mettere in sicurezza all’interno del Parco delle Acacie con la stessa tipologia di intervento già posta in essere con il 1° lotto per un’ulteriore superficie pari a circa 2.100 mq. A questo secondo step ne seguiranno altri due per colorare l’area asfaltata e per renderla così più accogliente ai frequentatori del polmone verde di via Ferrovia,.