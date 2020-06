Crollano calcinacci da alcuni balconi a contrada Alvanite; paura tra i residenti. Foto

Per fortuna solo tanta paura per i residenti di Contrada Alvanite dopo il crollo di calcinacci da alcuni balconi. Ieri pomeriggio l’episodio. “Ennesima tragedia sfiorata. Oggi potevamo parlare di strage ma per fortuna parliamo solo di tanta paura mista alla rabbia di vivere in uno stato di degrado e abbandono. – scrive l’Associazione Contrada Alvanite -, Ormai tutti o quasi i palazzi stanno cadendo e il comune cosa fa?!?! Transenna e avverte i residenti di non affacciarsi. Viviamo nel quartiere delle transenne ma quando decidono il da farsi?!?! Aspettiamo che qualcuno si faccia male veramente per poi muoverci. Siamo stanchi e vogliamo fatti non chiacchiere !!? Se anche voi avete problemi nelle vostre abitazione inviateci le foto e uniamoci per farci sentire”,