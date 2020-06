Montevergine, visita dell’Us Avellino questa mattina da Mamma Schiavona. Foto

Erano le 10, quando l’Us Avellino accompagnato dal patron Angelo Antonio D’Agostino è salito sul Santuario di Mamma Schiavone. A fare gli onori di casa è stato il sindaco di Mercogliano Vittorio D’Alessio, con il delegato allo sport Antonio Della Pia e parte dell’amministrazione comunale. Presente anche il sindaco di Avellino Gianluca Festa e l’ingegnere dell’Air Alvino. Compatta la squadra dei lupi presente al Santuario di Montevergine, assente solo il tecnico Capuano che ha accusato un malore nella giornata di ieri ed è a riposo a scopo precauzionale. La squadra e lo staff arrivati al Santuario con la funicolare si sono recati all’interno della basilica dove hanno partecipato all’eucarestia. Qui l’Abate di Montevergine, Riccardo Luca Guariglia, ha rivolto un saluto affettuoso: “Di solito l’Avellino è puntuale, ogni anno arriva ai piedi di Mamma Schiavona, e a differenza degli altri anni tutta la squadra partecipa unita all’eucarestia. Questa è una bella testimonianza che viene data sia a noi e sia a tutti i tifosi. Benvenuti e portate avanti con onore la squadra che rappresenta il nostro territorio. Non so se lo sapete ma l’Avellino scelse il colore della maglia dall’Anthemis, che è il liquore prodotto dai monaci ed è di colore verde, come il Benevento scelse il colore dallo Strega”. Il sindaco D’Alessio ricorda che Mercogliano ed Avellino sono sempre stati un connubio vincente: “E’ un pellegrinaggio che si fa sempre, prima di ogni gara importante. Mercogliano è stata sempre il centro dello sport, negli anni d’oro i lupi sono stati da noi in ritiro. Speriamo di ripartire da Montevergine per riportare in alto i nostri colori”. A rassicurare l’ambiente dei tifosi ci ha pensato il presidente dell’Avellino Calcio D’Agostino che si è soffermato sulle condizioni di Capuano confermando che è stato dimesso questa mattina: “Noi siamo molto devoti ed era doveroso da parte nostra venire al Santuario. Questo è un momento importante, di tanto orgoglio per tutta la nostra provincia. E’ arrivato il momento di scendere in campo, la Ternana è un ottima squadra ma faremo di tutto per vincere. Il mister l’ho sentito questa mattina e sta bene, dovrebbe essere dimesso oggi“.