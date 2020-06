Gli “Irpini della Capitale” donano tre sanificatori alle associazioni di volontariato irpine. Foto

Gli “Irpini della Capitale” donano nella sede della Misericordia di Atripalda tre sanificatori alle associazioni di volontariato irpine. Vince la solidarietà ieri mattina, presso la sede della confraternita atripaldese, in via Pianodardine, dove l’associazione “Irpini della Capitale”, presieduta da Vincenzo Castaldo, ha donato tre sanificatori al Coordinamento provinciale delle Misericordie, al coordinamento provinciale della Croce Rossa Italiana e all’associazione Anpas Vita. Tre sanificatori utili a sanificare locali chiusi e veicoli ed ambulanze di soccorso per creare un ambiente così sano e protetto dal virus Covid-19. L’acquisto delle apparecchiature è stato possibile grazie ad una raccolta di fondi grazie ad una maratona di sensibilizzazione che ha visto il contributo di molti sostenitori.

«Ci siamo riusciti – hanno scritto sulla propria pagina di Facebook e dichiarato durante la cerimonia di ieri mattina -. Abbiamo aiutato la nostra gente e i nostri angeli. Grazie a chi ha creduto in questa maratona. Adesso i nostri presidi saranno un pò più sicuri. Siamo pronti a nuove sfide, sempre e solo per la nostra Irpinia».

A consegnare ieri mattina i tre sanificatori il presidente Vincenzo Castaldo a Vincenzo Aquino come responsabile provinciale delle Confraternite delle Misericordie, a Giuseppe Vitullo per Anpas e Aurelio Mazzocca per la Croce Rossa Italiana.

«Durante l’emergenza Covid siamo stati contattati da questi irpini che lavorano nella Capitale che si sono costituiti in associazione e sono vicini e promuovo il territorio – commenta Vincenzo Aquino responsabile provinciale delle Misericordie -. Mesi fa hanno espresso la volontà di raccogliere fondi per acquistare queste apparecchiature che sanificano le ambulanze. E hanno deciso di coinvolgere i tre movimenti ed espressione del volontariato rappresentativi a livello nazionale e provinciale Misericordia, Croce Rossa e Anpas. Quello donato alla Misericordia sarà a disposizione 36 confraternite».

Alla cerimonia di consegna presente anche il sindaco di Atripalda Giuseppe Spagnuolo accompagnato dalla delegata alla Protezione civile Giuliana De Vinco. Al primo cittadino è stata consegnata la tessera di socio onorario, perché per statuto dell’associazione “Irpini della Capitale” tutti i sindaci dell’Irpinia sono soci onorari. Spagnuolo ha sottolineato l’importanza e il ruolo che hanno avuto le associazioni di volontariato nel fronteggiare l’emergenza Coronavirus affrontata per la prima volta ringraziando per il loro impegno i volontari.