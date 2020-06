Air Trasporti, riattivate le corse urbane nei giorni festivi sulle linee di Atripalda e Mercogliano

Continua il piano di potenziamento dei servizi di Air Mobilità. Da luglio saranno rimodulate le corse con la riattivazione, nei giorni festivi, dei collegamenti urbani sulle linee di Atripalda e Mercogliano e saranno anche potenziati i servizi festivi sulla tratta Avellino-Nola.

Da domani, 1 luglio 2020, invece saranno implementate le corse da e per il Terminal Bus di Piazzale degli Irpini. Riattivata la corsa da Santa Lucia di Serino in direzione Avellino delle 09:20, così come saranno ripristinati i collegamenti pomeridiani sulla direttrice Avellino-Benevento (andata 17:30, ritorno 14:30 e 18:30).

Sempre da Piazzale degli Irpini sarà attivata la corsa delle 10:45 per Grottaminarda (via Passo Serra) e quella delle 20:15 sulla direttrice Avellino-Venticano-Calore. Ripristinata anche la corsa delle 05:40 da Grottaminarda ad Avellino.

Potenziati anche i servizi in partenza da Ariano Irpino, con la riattivazione delle corse delle 05:00 e delle 16:00 in direzione Grottaminarda; delle corse pomeridiane e serali da e per Montecalvo Irpinoe di quelle sulla direttrice Grottaminarda-Vallata-San Sossio Baronia, con cinque corse giornaliere in più.

Il quadro completo degli orari è disponibile sul sito internet di Air Mobilità, alla voce “Avvisi Al Pubblico”.

Comunicato Stampa