Slitta ancora al 5 luglio la riapertura alla città della villa comunale di Atripalda

Slitta ancora la riapertura alla città della villa comunale di Atripalda. Dopo la ripartenza del mercato settimanale del giovedì riaccorpato all’interno e all’esterno di parco delle Acacie, l’Amministrazione Spagnuolo ha deciso di rinviare l’accesso del pubblico al polmone verde di piazza Sparavigna fino al prossimo 5 luglio dopo che una precedente ordinanza ne aveva fissato la riapertura per fine giugno. E’ questo uno dei nuovi provvedimenti assunti dal sindaco Giuseppe Spagnuolo.

Nell’ordinanza di proroga si vieta l’accesso alla villa comunale dove sono in corso i lavori di messa in sicurezza della Biblioteca comunale “Leopoldo Cassese” e di manutenzione ordinaria e straordinaria «incompatibili con le nuove disposizioni in materia di contrasto e contenimento dell’emergenza legata al Covid-19» si legge nel provvedimento. Il polmone verde è chiuso da circa quattro mesi,

La ditta Pece incaricata dei lavori ha effettuato il collegamento alla rete idrica comunale dell’impianto antincendio con l’istallazione di idranti e dei rilevatori di fumo nella Biblioteca. In corso l’adeguamento dell’impianto delle luci di emergenza con l’indicazione delle vie di fuga. Inoltre si è provveduto alla sostituzione del quadro elettrico generale con creazione di due distinti sottoquadri, sostituendo l’intera linea elettrica e ponendo in essere piccoli interventi edili necessari oltre quelli di adeguamento alla normativa antincendio. Infine, in considerazione della disponibilità economica, si è proceduto alla sostituzione nelle sale di lettura dei corpi illuminanti esistenti con corpi a led, secondo il calcolo illuminotecnico di progetto.

Un intervento di efficientamento energetico necessario per adeguare la Biblioteca comunale per il quale l’Amministrazione del sindaco Giuseppe Spagnuolo ha incassato tempo fa un finanziamento di 90 mila euro. I lavori di efficientamento energetico e messa in sicurezza della biblioteca comunale “Leopoldo Cassese” di piazza Sparavigna sono iniziati lo scorso 7 gennaio.

Si tratta di lavori di adeguamento alle norme sulla sicurezza dei luoghi e degli impianti, compreso l’impianto antincendio con i fondi del D.L. 30 aprile 2019 n.34 assegnati al comune del Sabato tra gli interventi ritenuti ammissibili essendo “interventi per l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale” e più precisamente, tra le tipologie di interventi realizzabili, l’”adeguamento degli edifici e del patrimonio alle norme sulla sicurezza dei luoghi e degli impianti, compreso antincendio, nonché alle norme in materia di prevenzione antisismica”.

I tempi per l’esecuzione delle opere erano stati fissati in 100 giorni, poi slittati a causa dello scoppio dell’emergenza del Coronavirus,

Intervento approvato con delibera di Giunta comunale nell’ambito delle “Attività di programmazione della spesa per investimenti – documento preliminare all’avvio della progettazione” per l’intervento denominato: “Biblioteca comunale – Adeguamento alle norme sulla sicurezza dei luoghi e degli impianti, compreso l’impianto antincendio con i fondi di cui all’art.30 del D.L. 30 aprile 2019 n.34 assegnati con decreto del Direttore generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del 14 maggio 2019”.