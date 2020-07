Addio a Ciriaco Coscia, un pezzo della storia politica del Pci in Irpinia. Il ricordo dell’ex consigliere Andrea Montuori

L’Irpinia piange la scomparsa di Ciriaco Coscia, scomparso a soli 65 anni. Storico esponente del Pci in Irpinia e ad Atripalda, iniziò la sua militanza politica nella Federazione dei giovani comunisti italiani di Avellino di cui divenne segretario. Fu a capo della categoria degli edili poi della Fiom. Militante politico e sindacalista, guidò anche il CNA in provincia. All’inizio degli anni ’90 fondò la cantina “Dedicato a Marianna”, con sede a Pianodardine. Stamattina nella chiesa madre di Sant’Ippolisto Martire di Atripalda l’estremo saluto e le esequie.

Ecco il ricordo che ne traccia l’ex consigliere Andrea Daniele Montuori: “Che brutta sensazione alzarsi la mattina ed apprendere che un tuo caro amico e compagno di partito non c’è più…con Ciriaco Coscia va via un pezzo della storia politica del PCI, della sinistra atripaldese e non solo…si può dire che lo conoscevo da quando ero in fasce perché amico di mio padre, sempre sorridente e gentile, sempre pronto a darti una parola di conforto e di incoraggiamento…ci eravamo incontrati qualche mese fa, poco prima del blocco per il Covid davanti un bar di Atripalda ed avevamo parlato del più e del meno…non mi aveva nascosto la sua amarezza rispetto allo scenario politico nazionale e locale, dimostrandomi la sua preoccupazione soprattutto per le sorti della mia generazione…in questo triste momento mi stringo ai familiari ed in particolare a sua figlia Chiara, con la quale ho avuto il piacere di condividere la parte più bella della mia esperienza politica giovanile…fai buon viaggio Ciriá, di te porterò sempre un vivo e piacevole ricordo…”.