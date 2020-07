Irpiniambiente, riparato il guasto allo Stir: da stasera riprende la raccolta dell’indifferenziato

Come da programma è stato risolto il guasto all’impianto di Pianodardine. Da questa sera, 05 luglio, sempre seguendo i calendari in vigore nei comuni serviti, riprende la raccolta della frazione INDIFFERENZIATA.

“Ci scusiamo per il disagio arrecato alla comunità e intendiamo ringraziare con sincero apprezzamento tutti i cittadini che hanno tenuto in casa i rifiuti indifferenziati nei giorni di stop alle raccolte” fanno sapere dell’azienda.