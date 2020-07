Inaugurata ad Atripalda la sede dell’Unione Artigiani Italiani e delle Piccole Medie Imprese Irpinia

Inaugurata in via G. Dorso 1 ad Atripalda la sede dell’Unione Artigiani Italiani e delle Piccole Medie Imprese Irpinia. Alla presenza del Presidente della Federazione Nazionale Giovani Imprenditori Cosimo Damiano Carlucci è stato nominato presidente della sede Irpinia Massimo Bimonte, imprenditore atripaldese che opera in vari settori eterogenei con una esperienza ventennale. L’esigenza di avere una confederazione datoriale sul territorio nasce dal bisogno di dare alle aziende tutta una serie di servizi, di informazioni e soluzioni per costruire una rete virtuosa, dalla quale tutto il territorio ne possa trarre beneficio. “Ho accettato con entusiasmo e convinzione la nomina a Presidente della struttura irpina, con l’obiettivo di creare uno sportello impresa che possa diventare un valido e fattivo riferimento per la nascita, la crescita e la ripresa delle realtà imprenditoriali locali. Nella mia esperienza imprenditoriale pluriennale ho dovuto affrontare tante problematiche, senza nessun aiuto specifico, molte volte brancolando bel buio e pagandone direttamente le conseguenze, imparando con l’esperienza”. -prosegue il neo Presidente Bimonte- “Pertanto, vorrei mettere a disposizione degli autonomi, artigiani, imprese e professionisti tutto il sostegno e l’aiuto necessario, conoscendo ciò di cui possono avere bisogno. I nostri punti di forza saranno una puntuale informazione degli associati relativa a bandi, concorsi, agevolazioni, finanziamenti e opportunità in generale; una assistenza mirata e guidata passo passo nelle iniziative intraprese, servizi e prodotti a prezzi convenzionati, welfare aziendale per la riduzione del cuneo fiscale, politiche attive del lavoro ed, infine, l’internazionalizzazione dei prodotti locali con la loro vendita direttamente in mercati emergenti come ad esempio il Brasile“.