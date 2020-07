Rubano nella notte le gomme e lasciano due auto sui mattoni in piazza Cassese: i residenti chiedono la videosorveglianza. Foto

Rubano nella notte le gomme e lasciano due auto sui mattoni in piazza Cassese, nel cuore di Atripalda e i residenti chiedono la videosorveglianza.

Le due auto nuovissime erano state parcheggiate in tarda serata dai rispettivi proprietari nelle traverse di piazza Cassese, alle spalle di via Roma, e sono state ritrovate l’indomani senza più ruote e cerchi in lega.

Un’immagine desolante quella che è apparsa domenica mattina ai malcapitati automobilisti che richiama alle mente le bande di ladri specializzate in furti di pneumatici. Per loro tanta amarezza, lacrime e una spesa imprevista da dover ora subito affrontare.

tutto è accaduto prima che facesse l’alba, in piazza Cassese, dove una Renault Clio e una Fiat 500 L sono state ritrovate senza le quattro ruote, sostituite dai ladri con dei mattoni collocati sotto l0auto su ambo i lati. A terra abbandonati cric e bulloni. Un furto effettuato da professionisti del settore.-

Dopo lo stupore e la meraviglia per quanto accaduto, ai proprietari non è rimasto che presentare denuncia alle forze dell’ordine. Sul posto sono giunti i Carabinieri della locale stazione, che hanno effettuato i rilievi di sorta e avviato le indagini per risalire agli autori coordinate dal comandante Marco Passato.

La banda ha colpito presumibilmente tra le tre e le quattro di sabato notte. Secondo gli inquirenti i ladri, che hanno agito in tre o quattro a bordo di un furgone, avevano già da tempo puntato non tanto i pneumatici ma i cerca in lega della Renault e della 500 L. Potrebbe trattarsi infatti di un furto su commissione.

Quello dell’altra sera è stato solo l’ultimo di una serie di episodi e furti che hanno riguardato anche altre auto e abitazioni nelle contrade rurali prima del lockdown.

Sull’escalation di furti, i residenti di piazza Cassese chiedono a gran voce la riattivazione del sistema di videosorveglianza con l’installazione di nuove telecamere anche in piazza Cassese come deterrente ai furti.

«C’è stata una recrudescenza di furti negli ultimi tempi perciò sollecitiamo una maggiore frequenza di ronde delle forze dell’ordine durante la notte per fare in modo che una presenza più assidua possa scoraggiare questa escalation e chiediamo la riattivazione della videosorveglianza e l’installazione di nuove telecamere».

A Palazzo di città nei mesi scorsi è stata realizzata anche la Control Room, quella che dovrà essere la Centrale Operativa necessaria per la messa in esercizio delle telecamere di sorveglianza già esistenti sul territorio a salvaguardia della sicurezza. Il sistema, con le sue oltre dieci telecamere collocate nei punti strategici della cittadina del Sabato, risulta infatti spento da oltre due anni per adeguamento al G.D.P.R. entrato in vigore nel 2018. Oltre una decina sono le telecamere che negli scorsi anni hanno funzionato nel centro città con quattro varchi di rilevazione targhe: Alvanite, via Roma, via Manfredi e via Appia.

Un sistema di controllo con l’occhio elettronico perciò molto atteso dalla popolazione proprio a seguito della escalation di furti nelle contrade rurali cittadine, tanto da spingere i cittadini a richiedere che la videosorveglianza comunale venisse riattiva quanto prima ed estesa anche nelle zone periferiche.