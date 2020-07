Giallo in Comune, rubato il portafogli di un’impiegata

Furto al Comune di Atripalda, rubano il portafogli ad una dipendente comunale dell’Ufficio Anagrafe. I Carabinieri della stazione di Atripalda, guidati dal comandante Marco Passato, stanno indagando sulla scomparsa del portafogli dalla borsa di una delle dipendente dell’Ufficio Anagrafe di piazza Municipio mentre era in servizio. Un’azione fulminea posta in essere da ignoti ai quali ora gli uomini della Benmerita lavorano per dare un volto.

La dipendente comunale, in servizio allo sportello Anagrafe, durante l’orario di lavoro si è dovuta allontanare più volte dalla sua postazione per poter effettuare delle fotocopie necessarie alla documentazione e all’espletamento della pratica che stava seguendo. La fotocopiatrice ubicata in un’altra stanza poco distante, alla quale si accede percorrendo delle scale e un piccolo corridoio.

Il borseggiatore, approfittando che la dipendente quella mattina era da sola in ufficio e si era allontanata dalla propria postazione per recarsi a fare le fotocopie, ha puntato la borsa lasciata incustodita, sottraendo dal suo interno il portafogli.

La dipendente si è accorta del furto solo qualche ora dopo. Sottratti non solo contanti, ma anche bancomat e carte di credito, buoni pasto e altri documenti.

Alla dipendente di Palazzo di città, dopo l’amarezza per l’episodio subito, non è restato che sporgere denuncia verso ignoti presso la stazione dei Carabinieri di Atripalda che indagano.

Purtroppo l’accesso all’Ufficio Anagrafe non è monitorato da un telecamera esterna e quindi ciò rende più difficile l’indagine degli investigatori.

A Palazzo di città nei mesi scorsi è stata realizzata anche una Control Room, quella che dovrà essere la Centrale Operativa necessaria per la messa in esercizio delle telecamere di sorveglianza comunale già esistenti sul territorio a salvaguardia della sicurezza cittadina. Il sistema, con le sue oltre dieci telecamere collocate nei punti strategici della cittadina del Sabato e anche all’ingresso di Palazzo di città, risulta spento da oltre due anni per adeguamento al G.D.P.R. entrato in vigore nel 2018. Oltre una decina sono le telecamere che negli scorsi anni hanno funzionato nel centro città con quattro varchi di rilevazione targhe: Alvanite, via Roma, via Manfredi e via Appia.

Un sistema di controllo con l’occhio elettronico molto atteso dalla popolazione proprio a seguito della escalation di furti nelle contrade rurali cittadine, tanto da spingere i cittadini a richiedere che la videosorveglianza comunale venisse riattiva quanto prima ed estesa anche nelle zone periferiche.