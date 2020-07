Coronavirus, non si ferma la risalita dei contagi (+276) e 12 morti. In Irpinia nuovi positivi nell’alta valle del Sabato

Coronavirus, non si ferma la risalita dei contagi in Italia (+276) e 12 morti. In Irpinia nuovi positivi nell’alta valle del Sabato che preoccupa sempre di più con i suoi focolai nel Serinese. E’ questo il dato più importante emerso dal bollettino fornito dalla Protezione Civile. I numeri ufficiali del 10 luglio parlano di 13 morti, un dato costante (con i decessi totali che salgono a 34.938). Scendono a 13.428 i positivi totali mentre i guariti salgono a 194.273 persone. I ricoverati in terapia intensiva scendono a 65.

Preoccupa in Irpinia invece la zona del Serinese. L’Azienda Sanitaria Locale comunica che su 243 tamponi analizzati nelle ultime 24h risultano 4 nuovi casi positivi al COVID 19, riferiti a 4 persone residenti nel comune di Serino, già in isolamento, contatti stretti di casi già positivi. Questi si aggiungono ai 4 positivi di ieri e individuati così:

– 2 persone residenti nel comune di Serino, già in isolamento in quanto contatti stretti di positivi;

– 2 persone residenti nel comune di San Michele di Serino, già in isolamento in quanto contatti stretti di positivi.