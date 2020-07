Festeggiamenti Maria Santissima del Carmelo, domani messe in piazza Umberto I ad Atripalda con il vescovo Aiello

Il Coronavirus non ferma i festeggiamenti in onore di Maria Santissima del Carmelo, Patrona di Atripalda. La città del Sabato si ritroverà nella giornata di domani in piazza Umberto I con la celebrazione in sicurezza delle messe all’aperto. Tre gli appuntamenti di domani alle ore 7, 9 e 11 con don Ranieri Picone. Domani sera invece alle ore 20.30 a celebrare la Santa messa in piazza in onore della patrona di Atripalda ci sarà il vescovo di Avellino, sua eccellenza Monsignor Arturo Aiello.

Nell’attesa di domani dallo scorso 7 luglio e fino ad oggi le messe si tengono presso la chiesa madre di Sant’Ippolisto Martire.