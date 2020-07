L’associazione ACIPeA alla ribalta degli appuntamenti estivi

Dopo il successo del 27 giugno, l’associazione ACIPeA è tornata alla ribalta con un calendario estivo ricco di impegni. Dapprima nel weekend di sabato 11 e domenica 12 luglio, c’è stato grande entusiasmo e coinvolgimento dei presenti in quel di Corigliano Calabro (CS), precisamente nel Villaggio Camping Onda Azzurra, grazie alla presentazione estemporanea e non in programma del romanzo “Il Ricordo di un Amore – Al tempo del Covid19” – Gallina Edizioni, con la presenza dei veri protagonisti del racconto, ossia i coniugi Rocco e Maria Rosa, venuti apposta da Isola Capo Rizzuto (CZ), e della co–autrice Carmelina Di Paolo, la quale è riuscita a vendere tutti i libri che aveva a disposizione in quel momento.

Il romanzo, per chi volesse acquistarlo, è in vendita presso la Cartolibreria Voltapagina Ecojet, in via Roma ad Atripalda (AV), e il ricavato sarà devoluto agli ospedali Moscati di Avellino e Cotugno di Napoli. Intanto possiamo dire che sono già oltre 100 i libri venduti in tre giorni e questo rende gli autori molto fieri del lavoro svolto.

Il prossimo impegno di ACIPeA sarà a Formia (LT) il 25 e il 26 luglio, in occasione del “V PoeTouR ACIPeA – Lazio”, dove si terrà il gemellaggio con l’Associazione Culturale Koinè, domenica 26 alle ore 18, in via Ferdinando Lavagna 175, e a seguire ci sarà anche la presentazione del libro, con la presenza di alcuni co-autori. L’8 agosto, invece, sarà la location dell’Auditorium San Gennaro di Lucito (CB), a fare da sfondo all’esibizione del romanzo: il tutto si terrà alle ore 18,30.

Insomma, l’associazione ACIPeA non va proprio in vacanza, anzi, attende la conferma di ulteriori inviti in altre località, con la speranza di poter diffondere a più persone il messaggio che ha voluto lasciare con la stesura di questo romanzo, ossia che anche in momenti difficili, come il periodo Covid, non è mai troppo tardi per rialzarsi.

Orazio Visilli – ACIPeA