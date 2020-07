Festeggiamenti Maria Santissima del Carmelo, il messaggio di speranza del vescovo di Avellino Arturo Aiello alla Città durante l’omelia: «Coraggio popolo di Atripalda non avere paura. Andiamo avanti con fiducia». Foto

«Veniamo tutti da un’esperienza di abbandono. Alcuni si sono sentiti abbandonati anche da Dio. Sembrava che le preghiere rimbalzassero sul Cielo e ci tornassero addosso. Alle esperienze che abbiamo fatto, che ci hanno segnato e che ci porteremo nella nostra memoria, la celebrazione di questa sera vuole dare una risposta rassicurante». E’ il messaggio che il vescovo di Avellino, Arturo Aiello, ha voluto lasciare alla Città durante l’omelia pronunciata in occasione dei Festeggiamenti di giovedì scorso in onore di Maria Santissima del Carmelo, Patrona di Atripalda venerata nella Chiesa del Carmine. Dal palco allestito in piazza Umberto I dove è stata collocata la statua della Vergine, dinanzi a tantissimi fedeli accorsi per pregare durante la Santa Messa serale, Sua Eccellenza ha confortato e incoraggiato le anime degli atripaldesi: «Se essere orfano è essere senza padre o senza madre, tu questa sera guardando l’immagine della Madonna del Carmine, regina di Atripalda, qui alle mie spalle puoi dire: io non sono orfano».

Dietro all’altare allestito al cospetto della Vergine, ad ascoltare le parole di speranza di Monsignor Aiello i parroci Don Ranieri Picone e don Fabio Mauriello. In prima fila, tra i trecento posti a sedere distanziati allestiti dal Comune, il sindaco Giuseppe Spagnuolo, il comandante della stazione dei Carabinieri Marco Passato e il Comandante della Polizia Municipale Domenico Giannetta. Presenti gli altri esponenti dell’Amministrazione e del Consiglio comunale. Circa mille i fedeli in tutto in piazza che con animo di speranza, indossando la mascherina e mantenendo il distanziamento, hanno ascoltato la Messa e le parole pronunciate dai tre pastori attorno all’area delimitata per i posti a sedere. Il vescovo fa gridare più volte, in modo quasi terapeutico e liberatorio, la frase «Io non sono orfano» a voler riannodare così quel legame di fede e speranza con il Signore. «Non siamo bambini abbandonati o un uomo o una donna, che benché adulti, in preda a forze tenebrose che non riuscivamo o riusciamo a dominare. Lo sguardo della Madre ci dice questa sera che anche se c’è da penare, ancora tu non ti devi sentire solo. Questo non lo dice il vescovo, ma la voce di don Ranieri che ha proclamato il Vangelo che ci ha riportato in un momento drammatico della vita di Gesù e di Maria. Gesù dall’alto della croce, in uno sforzo al limite tra la vita e la morte, per trovare una parola da dire prima di partire, vendendo la madre e il suo discepolo preferito Giovanni, disse a sua madre Maria: Donna ecco tuo figlio. Tu guardi in alto pensando che tuo figlio stia morendo, adesso io ti dò un figlio nuovo. Un figlio da adottare e a Giovanni invece disse: Ecco tua madre. Quando siamo in pericolo e pensiamo ai nostri cari che restano, Gesù allora per evitare che l’uno e l’altra restassero sbandati per la sua morte, li mette insieme. Quella sera in Giovanni erano presenti gli uomini di tutti i tempi che in un momento di bisogno avrebbero potuto dire a Maria: mamma. Giovanni quella sera non è tornato da solo a casa e Maria quella sera non si è sentita sola perché Giovanni l’ha sorretta e da quel giorno l’ha presa nella sua casa. Stasera la Madonna del Carmine, che è contenta della vostra presenza, che non vi ha abbandonati nei giorni difficili del Covid-19, è qui a dirvi non ti preoccupare. La Vergine questa sera lo dice a ciascuno di voi, non abbiate paura perché Lei è con noi. Stasera tornate a casa in compagnia di Maria. Coraggio popolo di Atripalda non avere paura. Andiamo avanti e lo dico al sindaco, alle altre autorità ai vostri parroci andiamo avanti con fiducia che Dio ci protegge e ci guida dall’alto» ha concluso Monsignor Aiello.

La celebrazione si è conclusa poi con la lettura da parte del Vescovo dell’atto di affidamento di Atripalda alla Vergine Maria del Carmelo scritto da don Ranieri durante i giorni bui della pandemia e del lockdown. Poi il volo verso il cielo di palloncini bianchi e celesti con lo stemma e l’effige di voto verso la Vergine.