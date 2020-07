Sport & Periferie 2020, i giovani di IDEA Atripalda invitano l’Amministrazione a partecipare al bando ministeriale: “per cogliere opportunità di sviluppo e crescita della nostra comunità“

Lo sport come strumento di crescita e di sviluppo. Lo sport per portare le periferie al centro dell’agenda politica.

Dal 20 Luglio al 30 Settembre, attraverso la piattaforma https://bando2020. sporteperiferie.it, sarà possibile partecipare al bando SPORT E PERIFERIE 2020, per l’individuazione di interventi da finanziare nell’ambito del Fondo “Sport e periferie”. L’importo totale messo a disposizione dal Governo è pari ad € 140.000.000,00.

L’Ufficio per lo sport procederà alla selezione di interventi da finanziare, volti alle seguenti finalità:

a) realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi finalizzati all’attività agonistica, localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane;

b) diffusione di attrezzature sportive con l’obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali esistenti;

c) completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti da destinare all’attività agonistica nazionale e internazionale.

Ci sembra scontato parlare dell’importanza dello sport, che, al pari alla cultura, è strumento di crescita delle nostre comunità. Dobbiamo però registrare che molte volte l’attività sportiva è sulla bocca di tutti, ma nella testa di pochi, con tante realtà che fioriscono per passione di pochi, ma che non ricevono il giusto supporto e, molto spesso, non hanno a disposizione strutture adeguate. Per questo sosteniamo che lo sport vada incentivato anche in cittadine come Atripalda, mettendo a disposizione spazi all’avanguardia per le attività sportive che siano luogo di inclusione sociale e di crescita.

Invitiamo per questi motivi il Sindaco, Giuseppe Spagnuolo, ed il Delegato allo Sport, Costantino Pesca, a partecipare al suddetto bando per cogliere una nuova opportunità di sviluppo e di crescita della nostra comunità, anche e soprattutto pensando a quanto potrebbe giovare un intervento massiccio in una delle diverse strutture atripaldesi che ne necessitano.