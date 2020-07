L’ex assessore comunale Antonio Prezioso nominato portavoce di Fratelli d’Italia ad Atripalda

Fratelli d’Italia continua il lavoro di radicamento sul territorio e piazza una nuova importante bandiera ad Atripalda. Il Commissario provinciale, senatore Antonio Iannone, ha nominato l’ex Assessore comunale Antonio Prezioso portavoce del partito nella città del Sabato, un nome di spessore che attesta l’importante lavoro che FDI sta svolgendo in Irpinia. “Ringrazio il senatore Iannone per la nomina e per quanto sta facendo per riorganizzare la destra nella nostra provincia, il momento è assolutamente delicato, la politica appare sempre più distante dalle esigenze reali dei cittadini e delle imprese, FdI è ogni giorno di più l’unico partito che si distingue per iniziative parlamentari concrete, in contrapposizione alla propaganda sterile di forze di Governo che hanno un unico consiglio per le imprese in difficoltà: cambiar mestiere. La stringente crisi economica ed occupazionale, spinge la gente a guardare con pessimismo al futuro, per tale ragione non è facile riavvicinare la gente alla politica attiva, il mio impegno va in questa direzione e soprattutto darò con umiltà il mio contributo affinché il partito possa ritornare al Governo della Regione Campania, ponendo fine alla gestione De Luca che ha cancellato l’Irpinia dalla sua agenda politica”.