Incidente sulla Variante ad Atripalda, autotreno perde i cassoni con i pomodori: intervento dei Vigili del Fuoco. Foto

I Vigili del Fuoco di Avellino intorno alle ore 17’00 di oggi 23 luglio sono intervenuti sulla SS 7 BIS, nel territorio del comune di Atripalda, per un autotreno che ha perso i cassoni con i pomodori. La squadra intervenuta anche con l’ausilio di una macchina di movimento terra, ha rimosso l’ingombro stradale liberando la carreggiata. Ripercussioni si sono avute per la circolazione stradale, ma per fortuna nessuna persona ferita.