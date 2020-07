Laurea Mariacristina Oliva, auguri

“Ogg’ sto’ tant’allere che quasi quasi me mettesse a chiagnere pe’ sta felicità” “Ogg’ sto’ tant’allere che quasi quasi me mettesse a chiagnere pe’ sta felicità”

(S.Di Giacomo). Oggi 23 luglio 2020 presso l’Università degli Studi di Salerno Mariacristina Oliva, atripaldese con origini napoletane, ha conseguito la laurea in Scienze della Formazione Primaria con il massimo dei voti, discutendo la tesi in Linguistica Italiana dal titolo “La poesia in dialetto di Salvatore Di Giacomo: sondaggi su temi, lingua e stile”, completando il ciclo magistrale di studi con la stessa dedizione e passione che ha contraddistinto la sua carriera universitaria.

Cara Maestra ti auguriamo un futuro ricco di soddisfazioni e successi. La tua famiglia