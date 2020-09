Estorsione continuata ai danni del titolare di un bar di Atripalda, avviso di garanzia e chiusura delle indagini per un ventottenne del luogo.

La Procura della Repubblica di Avellino, in persona del Sostituto Procuratore dottoressa Cecilia Annecchini, ha concluso le indagini e notificato al giovane atripaldese, difeso dai legali dello studio dell’avvocato Gerardo De Vinco di Atripalda, informazione di garanzia e avviso ex art 415 bis c. p. p.

Il ventottenne è accusato di estorsione continuata ai danni del titolare di un bar della cittadina del Sabato e dei suoi dipendenti, per essersi procurato con violenza e minaccia numerose consumazioni alcoliche senza pagare e di aver danneggiato le vetrinette posizionate all’interno dell’attività commerciale dopo aver infastidito gli avventori del locale.

I fatti risalgono alla notte del 5 dicembre 2019 quando il giovane, secondo la pubblica accusa, intorno alle tre si recò all’interno del locale già in stato di alterazione psicofisica e, dopo un’accesa discussione con un dipendente, cominciò ad andare in escandescenza spingendo a terra un cliente, mandando in frantumi la vetrinetta posizionata sul bancone e lanciando oggetti in direzione del barista. Il tutto pretendendo consumazioni alcoliche senza pagare. Sul posto intervennero i carabinieri di Aiello del Sabato che calmarono il giovane e dopo averlo identificato provvidero a denunciarlo a piede libero per il reato di estorsione ex art 629 c. p. Durante le indagini sono stati ascoltati per raccogliere informazioni i dipendenti del locale e alcuni testimoni ed è stata acquisita da parte della Procura di Avellino l’annotazione di servizio dei Carabinieri di Aiello.

Il ventottenne atripaldese chiederà di essere interrogato durante l’udienza preliminare che sarà fissata a breve e in quella sede i suoi legali di fiducia De Vinco e Rotondi depositeranno una memoria difensiva con la richiesta al Gip della derubricazione del reato di estorsione in reato di insolvenza fraudolenta.