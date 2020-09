Stop ai disservizi, riapre di pomeriggio il cimitero di Atripalda

Riapre di pomeriggio il cimitero di Atripalda. Dopo lo stop il luogo deputato alla preghiera dei defunti di via Manfredi torna ad essere fruibile al pubblico.

Da ieri il disservizio, legato ad una pianta organica sottodimensionata, è stato risolto come spiega il delegato al Patrimonio pubblico, l’assessore Massimiliano Del Mauro: «potrebbe ripetersi per qualche altro pomeriggio per le ristrettezze di personale che abbiamo, ma stiamo cercando di risolvere la problematica. A dicembre del 2017 avevamo molti dipendenti comunali che avevano un monte ferie arretrate elevato da recuperare. In queste tre anni noi abbiamo tentato di far smaltire tale ferie. Siamo a corto di personale, ma nel giro di qualche mese confidiamo di poter avere delle assunzioni mirate al funzionamento dell’area cimiteriale. Io confido per gennaio».

Il capogruppo di maggioranza si scusa anche con la città per il disservizio dei giorni scorsi «una cosa che si è verificata in modo improvviso. Non eravamo a conoscenza dell’indisponibilità del dipendente comunale a recarsi al cimitero nel pomeriggio di ieri. Un disservizio che è stato risolto. Certo mi scuso con la città perché sappiamo che ci sono stati cittadini che si sono recati a trovare i propri cari, dopo aver acquistato dei fiori, e che hanno trovato il cancello chiuso e si sono dovuti girare indietro».