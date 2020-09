Atripalda, la dirigente scolastica vieta l’uso della palestra Adamo

Con una lettera inviata all’ufficio tecnico del comune di Atripalda la dirigente scolastica Amalia Carbone vieta l’utilizzo della palestra Adamo alle associazioni sportive. Questo il testo della missiva

Oggetto: Interdizione palestra a soggetti esterni.

“Al Responsabile all’ Ufficio Tecnico del Comune di Atripalda Sig. De Cicco Felice, E p.c. Ai Genitori degli alunni atti albo reg. covid sito web.

Con riferimento all’oggetto e tenuto conto delle misure di sanificazione obbligatorie messe in atto dalla scrivente al termine dell’attività didattica ordinaria nelle aule, nei servizi, nei corridoi di accesso, nei locali adibiti ad altre attività didattiche (palestre, bagni-spogliatoi biblioteca e laboratori ), per ogni altro luogo concesso ad esterni per attività non didattiche, si comunica l’interdizione ad horas dei seguenti spazi : palestra, spogliatoi, bagni, deposito materiale sportivo, a soggetti e/o associazioni sportive in convenzione con codesto Ente.

Le SS.LL. sono pertanto invitate a comunicare con urgenza ai soggetti sopra riportati, il dispositivo Dirigenziale di cui alla presente nota”.