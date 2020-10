Criticità avvio anno scolastico all’Istituto comprensivo “De Amicis-Masi” di Atripalda: la Cgil chiede un Tavolo Tecnico

La Cgil di Avellino ha richiesto un Tavolo tecnico alle istituzioni cittadine, scolastiche e al Prefetto di Avellino sulle criticità emerse con l’avvio del nuovo anno scolastico.

“Nello spirito di cooperazione e tenuto conto che dall’inizio dell’anno scolastico, l’Istituzione scolastica dell’I.C. “DE AMICIS” – “MASI”, non riesce a procedere alle “normali” attività connesse non solo all’emergenza

sanitaria Covid-19 ma anche a problemi pregressi degli immobili per le carenze dell’edilizia scolastica, il tutto ampiamente documentato anche dalle testate giornalistiche;

avendo già in precedenza la scrivente O. S. rivolto la medesima richiesta al sindaco per le vie brevi;

tenuto conto del fatto che alle varie riunioni sinora fatte non sono state invitate le OO.SS. sia d’Istituto che Provinciali e che l’istituto “DE AMICIS – MASI” si trova in grande sofferenza sia per le difficoltà oggettive a livello logistico – operativo e didattico organizzativo per i turni, sia per la conseguente ricaduta in ordine all’effettivo diritto allo studio in tutte le sue implicazioni;

accertato che l’Utenza scolastica reclama giustamente ormai da giorni, la definizione del problema non più rinviabile a causa dell’inadeguatezza delle strutture in cui è allocata la scrivente O.S. chiede formalmente un incontro tra Amministratori, Istituzione scolastica, Consiglio d’istituto, Rapp. Sindacali d’Istituto e OO.SS. provinciali di categoria, al fine di affrontare motivi, cause, problematiche connesse alle criticità dell’avvio e ai mancati lavori sulla struttura invitando il Sig. Sindaco a convocare un incontro urgente per costituire un Tavolo tecnico, eventualmente permanente, utile a raccordare i soggetti precedentemente richiamati e in indirizzo in una attività di monitoraggio costante delle necessità della comunità scolastica.

Sicuri di ricevere pronta adesione e ringraziando anticipatamente, si rimane in attesa di cortese riscontro e si porgono distinti saluti.

Il Segr. Gen. CGIL Avellino Il Segr. Gen. FLC-Cgil Avellino

Franco Fiordellisi Erika Picariello