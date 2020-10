Caos lungo via Pianodardine per il senso unico di marcia, il Comune corre ai ripari: da oggi piazzale della Masi riaperto per il solo transito delle auto

Caos lungo via Pianodardine per il senso unico di marcia stabilito durante gli orari di entrata e uscita degli alunni dalla scuola, il Comune corre ai ripari.

Da questa mattina rientra in possesso degli spazi esterni della scuola media Masi. Il piazzale superiore, che fino a sabato scorso non poteva essere utilizzato dai genitori per il transito delle auto per accompagnare i propri figli a scuola, da oggi sarà utilizzato solo per consentire ai genitori di poter accompagnare i bambini a scuola.

«Da oggi verranno utilizzati per consentire ai genitori di poter accompagnare i bambini a scuola ma non per la sosta. Questo intervento da lunedì (oggi ndr.) dovrebbe migliorare la circolazione lungo via Pianodardine – annuncia il sindaco Giuseppe Spagnuolo -. Stiamo verificando con il Comando dei Vigili urbani se da subito possiamo rimuovere anche il dispositivo di senso unico adottato lungo via Pianodardine negli orari di accesso alle scuole. L’utilizzo diverso dei piazzali solo per il transito e non la sosta delle auto inciderà positivamente sulla viabilità di via Pianodardine. Da lunedì utilizziamo questi spazi. Questa decisione è finalizzata ad eliminare rapidamente il senso unico».

L’ex auditorium della scuola media sarà inoltre interessato da lavori, per l’importo di 57.411,89 finanziati dal Ministero dell’istruzione nell’ambito “degli interventi di adeguamento degli spazi e della aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19”.

«A breve saranno risolti anche i problemi dei doppi turni visto che non c’è una problematica specifica che impone di utilizzare al 50% la disponibilità delle aule – conclude il primo cittadino -. Abbiamo inoltre per la Masi abbiamo già affidato e finanziato dei lavori all’auditorium per realizzare tre nuove aule più capienti. Stiamo risolvendo fine anche il problema dei banchi singoli per le diverse scuole. Rispetto all’utilizzo delle palestre ci impegneremo a trovare una soluzione per far convivere l’attività didattica con quella pomeridiana di associazioni sportive».