Al via l’intervento di realizzazione della passerella ciclo-pedonale sul fiume Sabato. FOTO

Al via l’intervento di realizzazione della passerella ciclo-pedonale sul fiume Sabato. Da ieri mattina ha aperto il cantiere lungo la sponda sinistra del corso del fiume. La passerella, realizzata da un privato a servizio della comunità, consentirà un collegamento pedonale fra via Gramsci con la centralissima via Roma e piazza Vittorio Veneto. Il ponticello sarà di tipo strallato, cioè con sei cavi in acciaio e struttura portante in cemento armato. Largo 2,5 metri e lungo circa 10 metri consentirà il transito ai pedoni e alle biciclette e sarà costruita a spese della ditta “L.R. Legno Srl”, rappresentata dall’imprenditore Ugo Felice Antonio Rubicondo, così come disciplinato dalla convenzione sottoscritta con il Comune nel 2013.

L’amministrazione del sindaco Giuseppe Spagnuolo un mese ha concesso il permesso a costruire.

L’intervento, a firma dell’ingegnere Raffaele Petrosino e del geometra Enrico De Cunzo, costerà circa 70mila euro e sarà realizzato dall’impresa privata che ha costruito anni fa “Parco Rubicondo” al posto dell’ex complesso Siderderivati.

Il progetto iniziale ha subito delle modifiche necessarie per armonizzare la passerella all’intervento di naturalizzazione e messa in sicurezza che sta interessando il fiume Sabato.

La passerella ciclopedonale consentirà un collegamento diretto tra via Roma e via Gramsci con piazzetta di Vittorio Veneto dove c’è l’ingresso per la scuola elementare “De Amicis-Masi”.

Con l’apertura del cantiere di ieri mattina si conclude così un iter iniziato con l’amministrazione Laurenzano quando ci fu l’approvazione del progetto di riqualificazione dell’ex Siderderivati che prevedeva la realizzazione di una passerella di collegamento pubblico tra via Roma e via Gramsci.

Un nuovo attraversamento ciclo-pedonale che si unirà all’intervento di riqualificazione del fiume Sabato che sta realizzando la Provincia di Avellino dal lato di via Gramsci con lo sbalzo sul corso d’acqua. «Chiudiamo un iter procedurale complesso – aveva commentato il sindaco Giuseppe Spagnuolo al momento del rilascio del permesso a costruire – avendoci creduto e avendoci speso il dovuto impegno e con una collaborazione con gli enti che non è stata da poco. Prima di adesso l’intervento di realizzazione del ponticello ciclo-pedonale non poteva realizzarsi – aveva concluso il primo cittadino – perché in base alle prescrizioni di Provincia e Genio Civile era necessario che si completassero i lavori nel fiume lungo il tratto di via Gramsci, visto che dal punto di vista della sicurezza idraulica, era richiesto un abbassamento del fondo dell’alveo del fiume e la realizzazione della soletta a sbalzo. Cosa che è avvenuta nel mese di febbraio, prima del lockdown. Questa nuova passeggiata realizzata dal privato sul fiume Sabato avrà una valenza pubblica».