Esondazione Fenestrelle, il gruppo consiliare “Noi Atripalda” denuncia: “a dieci giorni dal nubifragio contrada Fellitto è ancora impraticabile”

I sottoscritti consiglieri del Gruppo ”NOI ATRIPALDA”, sollecitati da numerosi cittadini residenti in C/da Fellitto

Premesso che

– a distanza di quasi dieci giorni dalla esondazione del Fiume Fenestrelle, la strada di ingresso alle numerose abitazioni di C/Da Fellitto è sostanzialmente impraticabile;

– parzialmente ostativa alla circolazione non sono solo i detriti lasciati dalla esondazione, ma anche il materiale di risulta della strada, il cui asfalto è stato da poco realizzato (le allegate foto del 05.10.2020 sono eloquenti!)

Ritenuto che

– l’attuale stato dei luoghi, in caso di piogge anche di intensità inferiore a quelle verificatesi la settimana scorsa, aggraverebbe notevolmente i danni ed i disagi

Interrogano le SS.LL.

– per conoscere quali provvedimenti urgenti ha assunto o intende assumere per la rimozione dei detriti di varia natura e per il ripristino dello stato dei luoghi ante nubifragio;

– per conoscere quali provvedimenti ha assunto nei confronti della ditta appaltatrice dei lavori di rifacimento del manto stradale di accesso a c/da Fellitto, evidentemente non eseguiti a regola d’arte, e del committente che ha erogato il finanziamento provvedendo all’aggiudicazione predetta.

Maria Picariello

Fabiola Scioscia

Domenico Landi

Francesco Mazzariello

Paolo Spagnuolo