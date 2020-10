Coronavirus, caso positivo alla scuola Masi di Atripalda. Il sindaco Spagnuolo chiude i plessi Masi-Mazzetti

Trova conferma ufficiale la notizia diffusa questa mattina sulla positività di una bambina alla scuola Masi di via Pianodardine ad Atripalda. A confermarlo è il sindaco Giuseppe Spagnuolo: “Con grande dispiacere comunico che ad Atripalda e’ risultato un caso di positività al Covid-19. L’Asl sta procedendo a tracciare tutti i contatti avuti in questi giorni. In via precauzionale si sta procedendo alla chiusura delle scuole site in Via Pianodardine. al fine di sanificare gli ambienti. Invito ancora una volta alla massima prudenza e al rispetto delle regole. MANTENETE LE DISTANZE, INDOSSATE SEMPRE LA MASCHERINA E IGIENIZZATE LE MANI”.