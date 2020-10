Nuovo Cda al Consorzio dei Servizi Sociali A5 di Atripalda: al via i giochi per l’elezione del nuovo presidente che succede alla Palladino

Nuovo Cda al Consorzio dei Servizi Sociali A5 di Atripalda. L’assemblea dei sindaci, convocata presso la sede di via Belli, in un’ora e mezza, ha eletto il nuovo consiglio d’amministrazione dell’organismo che punta a gestire in forma associata le politiche sociali in Irpinia attraverso la programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale del welfare a rete.

Il CdA ora si riunirà nei prossimi giorni per leggere il nuovo presidente che succederà all’uscente Nancy Palladino.

«Si è svolta l’assemblea che aveva tra i punti all’ordine del giorno l’elezione del rinnovo CdA dopo i tre anni di scadenza naturale – spiega il direttore del Consorzio atripaldese, Carmine De Blasio -. Adesso si convocherà questo nuovo consiglio d’amministrazione, che durerà tre anni, per eleggere il presidente del Consorzio. Il fatto significativo, che io l’ho sottolineato anche nel mio intervento, per la prima volta nella storia del Consorzio hanno partecipato quasi la totalità dei Comuni, 27 su 28. E la totalità dei presenti ha votato per la soluzione che era stata individuata per i dieci rappresentanti dei tre sub ambiti».

Il Consorzio A5 è infatti composto da tre sub ambiti: il numero 1 con undici comuni (Montemiletto, Montefusco e altri) esprime tre consiglieri nel CdA, il subambito due con 14 comuni (Valle del Sabato) eleggono 4 componenti nel CdA e infine il subambito 3 composto da tre comuni (Solofra, Montoro e Serino) eleggono 3 componenti nel CdA.

Per il “Sub ambito 1” eletti il vice sindaco di Venticano Mariairide Ianniciello, il vicesindaco di Lapio Pasquale Carbone e infine il sindaco di San Mango sul Calore Teodoro Boccuzzi.

Per il “Sub ambito 2” eletta per il comune di Atripalda l’assessore Nancy Palladino (Pd), il consigliere di Montemarano Nicola Marino, il consigliere comunale di Cesinali Gerardo Tirella e il sindaco di Sorbo Serpico Maria Teresa Fontanella.

Infine per il “Sub ambito 3” eletti il sindaco di Serino Vito Pelosi, il sindaco di Solofra Michele Vignola (Pd) e il consigliere comunale di Montoro Antonello Cerrato (IV).

Il Consorzio è composto da 28 comuni, con più di centomila abitanti e ha 26 dipendenti rappresentando così l’ambito più grande della provincia irpina.

Ora il nuovo CdA si riunirà la prossima settimana per procedere all’elezione del presidente del Consorzio A5, il rappresentante istituzionale più importante, figura fino a poco tempo fa ricoperta dall’assessore di Atripalda Nancy Palladino.