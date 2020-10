L’Avellino vince a Viterbo al 95′

Prima vittoria esterna per i lupi nella seconda giornata del girone C della Serie C. l’Avellino espugna il Rocchi di Viterbo in extremis dopo il rinvio del match contro la Turris. Partita non bella che stava volgendo verso lo 0-0 fino a quando, minuto 95, D’Angelo incorna in rete una punizione calciata da Tito, due degli ultimi acquisti dei lupi. Viterbese ko. I lupi ritorneranno in campo domenica: ancora una trasferta, a Palermo.