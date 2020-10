Positiva al Covid-19 la tredicenne di Manocalzati ricoverata al Policlinico di Napoli che frequenta la scuola “Masi” di Atripalda: scatta la chiusura dell’istituto con i compagni di classe e gli insegnanti posti in quarantena

Positiva al Covid-19 un’alunna della scuola media “Masi” di Atripalda, scatta la chiusura dell’istituto con i compagni di classe e gli insegnanti posti tutti in quarantena.

Un’alunna residente nel Comune di Manocalzati ma frequentante ad Atripalda la classe terza A della scuola secondaria di primo grado ubicata in via Pianodardine è risultata positiva al tampone rinofaringeo. La bambina è ricoverata presso l’Azienda Universitaria Federico II di Napoli da lunedì scorso dove è stata trasferita dopo che per alcuni giorni era stata ricoverata presso l’ospedale Moscati di Avellino per altra patologia. Mancava da scuola da giovedì scorso. Si era assentata dopo aver accusato forti dolori e trasportata presso il Pronto Soccorso del nosocomio avellinese. Poi da qui nei giorni successivi è stata trasferita presso il reparto di Pediatria dell’ospedale napoletano dove è tuttora ricoverata. Ancora non è chiaro come la bimba si sia contagiata al Covid-19.

Fortunatamente la bambina sta bene tant’è che ha tranquillizzato ieri via chat i propri compagni di classe posti dall’Asl di Avellino in quarantena fiduciaria insieme al corpo docente. Dovranno rispettare i 14 giorni di isolamento fiduciario mentre l’Asl, insieme al responsabile Covid dell’Istituto comprensivo, ha fatto scattare i protocolli di sicurezza e il tracciamento dei contatti.

Il fratellino, già posto in isolamento, frequenta la classe quarta B della scuola Primaria “Mazzetti”, ubicata nello stesso plesso di via Pianodardine Sia i genitori che il fratellino sarebbero risultati negativi al test sierologico, ma si è in attesa della conferma del tampone rinofaringeo.

Ad annunciare ieri mattina la notizia su un possibile caso sospetto di Covid presso la scuola media atripaldese, poi confermato nel primo pomeriggio, è stata la dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo “De Amicis-Masi”, professoressa Amalia Carbone, con un avviso urgentissimo pubblicato all’albo scolastico« Si comunica quanto segnalato dal dottore Giuseppe Conte, Direttore del Sisp di Avellino, in data odierna, in merito ad un sospetto caso Covid da accertare a carico di un alunno frequentante la classe III A della scuola secondaria di I grado Masi. In applicazione del protocollo Asl, il Dirigente Scolastico dispone da oggi e per la durata di 14 giorni un isolamento domiciliare cautelativo per l’intera classe III A e per il personale docente del consiglio della stessa classe, in attesa di contatto a cura dell’Asl Avellino per gli accertamenti previsti. La scuola fornisce, in data odierna, tempestivamente elenco degli alunni e docenti della III A, completo di ogni dato utile a consentire il contatto da parte del gruppo tecnico operativo dell’Asl Avellino. Il caso Covid sospetto appartiene a famiglia con altro figlio, già in isolamento, frequentante la classe IV B del Plesso Mazzetti. Nel pomeriggio di oggi, 07/10/2020 e fino a sabato 10/10/2020 saranno chiusi i plessi Masi e Mazzetti per le operazioni di sanificazioni predisposte dall’amministrazione comunale. La Scuola aggiornerà continuamente le informazioni da rendere all’utenza interna ed esterna» conclude la nota del Dirigente Scolastico.

Il sindaco Giuseppe Spagnuolo nel primo pomeriggio di ieri ha disposto la chiusura precauzionale fino a sabato compreso dell’intero plesso scolastico di via Pianodardine dove verrà effettuata una sanificazione straordinaria degli ambienti. «Con grande dispiacere comunico che ad Atripalda è risultato un caso di positività al Covid-19 – scrive il primo cittadino di Atripalda -. L’Asl sta procedendo a tracciare tutti i contatti avuti in questi giorni. In via precauzionale si sta procedendo alla chiusura delle scuole site in Via Pianodardine al fine di sanificare gli ambienti». Ordinanza di chiusura poi firmata nel rimo pomeriggio. La fascia tricolore ha infine invitato la cittadina alla massima prudenza e al rispetto delle regole: «Invito ancora una volta alla massima prudenza e al rispetto delle regole. Mantenete le distanze, indossate sempre la mascherina e igienizzate le mani» conclude la nota.

Il sindaco di Manocalzati invece, il dottor Lucio Tirone, fino ad ieri sera non ha ricevuto comunicazione ufficiale: «come Comune non abbiamo ricevuto ancora nessuna comunicazione. Per quello che so la bambina sta benissimo ma si trova a Napoli perché è una struttura pediatrica».

La notizia del contagio di ieri ha destato forte preoccupazione nell’intera comunità scolastica atripaldese. C’è apprensione non solo per la salute della bambina e dei suoi familiari ma anche per i rischi legati ad un possibile contagio.