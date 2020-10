Nuovo contagio ad Atripalda, il sindaco Spagnuolo: “disposta la quarantena obbligatoria, situazione sotto controllo”

Abbiamo avuto notizia dalle autorità competenti di un nuovo caso che, in data odierna e’ risultato positivo al Covid-19 ad Atripalda.

Si rassicura la cittadinanza circa le misure prese: è stata disposta la quarantena obbligatoria.

La situazione, dunque, resta sotto controllo.

È importante in questo momento esprimere vicinanza e solidarietà alle persone risultate positive e a coloro che sono in quarantena precauzionale: in questo momento hanno bisogno della vicinanza e dell’affetto di tutta la comunità.

Rinnoviamo, inoltre, l’invito affinché vengano osservati tutti i provvedimenti in vigore tra cui: l’obbligo di utilizzo della mascherina, sia all’aperto e sia al chiuso; il divieto di assembramento; l’obbligo di igienizzare le mani ed evitare contatti.

Il sindaco

Giuseppe Spagnuolo