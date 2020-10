Forum dei giovani, Idea Atripalda incalza l’amministrazione e ne chiede lo scioglimento e nuove elezioni

«Chiediamo che il Comune di Atripalda provveda a sciogliere il Forum dei Giovani, oggi non funzionante, e che indica nuove elezioni, precedute da un percorso che porti all’istituzione di un Forum che possa rispondere all’esigenze della città». Parte da qui la nuova richiesta rivolta all’Amministrazione Spagnuolo da parte dell’associazione “IDEA Atripalda” che chiedono una città più a misura di giovani.

«Atripalda è un città per giovani? – si chiedono in un lungo post -. Ci siamo posti questa semplice domanda, cominciando a riflettere su cosa manca alla nostra cittadina per permettere la piena partecipazione, come cittadini attivi, dei nostri giovani. Sinceramente non è stato facile rispondere e ancor di più trovare una soluzione a quello che sembra a tutti gli effetti essere un problema. Constatiamo che la mancanza più grande è quella degli spazi. Non solo quelli fisici, ma anche quelli di confronto previsti dalle nostre istituzioni. Per questo, anche su richiesta di molti giovani, vogliamo chiedere all’Amministrazione Comunale di ripristinare il Forum dei Giovani, strumento che in questo momento diviene essenziale per la nostra cittadina».

Da qui la richiesta, protocollata a Palazzo di città, di nuove elezioni, indirizzata al sindaco Giuseppe Spagnuolo, al consigliere delegato al Forum dei Giovani Costantino Pesca e infine alla delegata alle Politiche Giovanili Antonella Gambale «Considerato che non risulta alcuna convocazione della Assemblea dalla sua istituzione ad oggi, né risulta possibile apportare documentazione alcuna della correlata attività del Forum mediante “Verbali degli atti e il registro delle presenze e di rendicontazione”, nei termini previsti dall’art. 6, condizioni senza le quali non può esser garantito il corretto svolgimento delle attività e perseguimento dei fini del Forum. Tali inadempimenti costituiscono sufficienti ragioni per lo scioglimento dell’Assemblea e che la durata del mandato ha superato i termini previsti dall’ Art. 7». Da qui la richiesta di scioglimento.

«La desertificazione del nostro territorio è sempre un dato molto preoccupante – dichiara il referente cittadino di “Idea Atripalda” Antonio Di Gisi, già coordinatore di Libera Atripalda -. I ragazzi e le ragazze sono sempre meno coinvolti. È arrivato il momento di mettere in campo tutti i mezzi a nostra disposizione per costruire spazi di incontro e di confronto per le giovani generazioni. Il nostro appello alla rifondazione del Forum dei giovani di Atripalda è un primo passo per veder costituirsi una città a misura di giovani. Con la nostra richiesta formale abbiamo voluto dare un segnale preciso, per cui siamo pronti a collaborare con chi di dovere, ma prima aspettiamo i necessari adempimenti formali».