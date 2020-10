Niente più doppi turni da questa mattina alla Primaria dopo le proteste dei genitori mentre per la scuola media Masi lezioni con Didattica a distanza

Niente più doppi turni da questa mattina alla Primaria dopo le proteste dei genitori mentre per la scuola media Masi dopo il caso di Covid lezioni con Didattica a distanza per una settimana.

A comunicarlo è la dirigente scolastica Amalia Carbone. Da oggi si torna all’orario a turno unico antimeridiano, gli alunni frequentanti il plesso “De Amicis” di piazza Vittorio Veneto che entreranno a scuola con ingresso a partire dalle ore 8.15 ad intervalli di 5 minuti, partendo dalle prime classi. Gli alunni della “Mazzetti” di via Pianodardine entreranno a scuola a partire dalle ore 8.00 fino alle ore 13 con intervalli di 5 minuti cominciando dalle prime classi. Un ritorno alla normalità per le famiglie che avevano bocciato i doppi turni e dato vita a diverse proteste.

«Siamo ancora in attesa di convocazione del tavolo tecnico che come organizzazione sindacale abbiamo richiesto al prefetto di Avellino – dichiara Salvatore Bonavita, segretario generale della Cisl Scuola IrpiniaSannio – perché resta il problema urgente dei trasporti e dei tamponi salivari a tutti gli studenti».

Discorso diverso per la media “Masi”, dove, dopo il caso di Covid registratosi mercoledì scorso nella classe III A che resta in quarantena, da oggi e fino a sabato 17 ottobre le lezioni si svolgeranno per tutte le classi della secondaria di primo grado con la didattica a distanza attraverso la piattaforma Cisco Webex «nelle more di ulteriori comunicazioni relative all’esito dei tamponi per il personale docente e per gli alunni».

Da oggi è revocato anche il senso unico di marcia istituito lungo via Pianodardine dall’avvio dell’anno scolastico durante gli orari di entrata e uscita degli alunni dalla scuola. L’abolizione segue il rientro in possesso del Comune degli spazi esterni della scuola media Masi: nel piazzale superiore dell’istituto ai genitori è consentito di nuovo il transito delle auto per accompagnare i propri figli a scuola.

Intanto sul nuovo caso di Covid registrato in città nella giornata di sabato il sindaco Spagnuolo esprime solidarietà alle persone contagiate e rinnova l’invito al rispetto delle regole: «Abbiamo avuto notizia dalle autorità competenti di un nuovo caso che, in data odierna, è risultato positivo al Covid-19 ad Atripalda. Si rassicura la cittadinanza circa le misure prese: è stata disposta la quarantena obbligatoria. La situazione, dunque, resta sotto controllo. È importante in questo momento esprimere vicinanza e solidarietà alle persone risultate positive e a coloro che sono in quarantena precauzionale: in questo momento hanno bisogno della vicinanza e dell’affetto di tutta la comunità. Rinnoviamo, inoltre, l’invito affinché vengano osservati tutti i provvedimenti in vigore tra cui: l’obbligo di utilizzo della mascherina, sia all’aperto e sia al chiuso; il divieto di assembramento; l’obbligo di igienizzare le mani ed evitare contatti».