Contrada Cerza Grande, il gruppo consiliare Noi Atripalda denuncia i ritardi nella sistemazione della strada. Foto

«Un tratto della sede stradale di contrada Cerza Grande versa in condizioni pessime, al punto da rappresentare un grave pericolo per chi la percorre con ogni mezzo». A denunciare la situazione che sta vivendo la contrada rurale e periferica atripaldese è il gruppo consiliare “Noi Atripalda”. I cinque consiglieri comunali d’opposizione con Maria Picariello, Fabiola Scioscia, Domenico Landi, Francesco Mazzariello, guidati dall’ex sindaco Paolo Spagnuolo segnalano al sindaco, con un’interrogazione scritta, la condizione in cui vivono i residenti. «L’amministrazione aveva garantito l’avvio dei lavori di ripristino della strada per gli inizi del mese di luglio – scrivono – ma ad oggi non sono ancora iniziati. Vogliamo perciò conoscere i motivi del ritardo e, soprattutto, quali provvedimenti (a questo punto) urgenti intende assumere il sindaco per il ripristino del manto stradale».

L’ex sindaco Paolo Spagnuolo critica i ritardi: «purtroppo quest’amministrazione conferma di essere in linea con la famosa canzone di Tullio De Piscopo “Andamento Lento”, volendo essere clementi perché i cittadini si stanno rendendo conto che l’andamento non è neppure lento, non c’è andamento. E quindi ci ritroviamo con il centro città costernato d transenne perché la messa in sicurezza ad Atripalda al centro per l’Amministrazione si chiama transennamento. Questo significa: mettiamo transenne a gogo come messa in sicurezza. Nelle periferie, pensiamo a Contrada Cerza Grande o Contrada Fellitto, il problema è ancora più grave perché non si tratta di buche dove è possibile ovviare con le famose transenne come messa in sicurezza. Bisogna invece fare degli interventi più strutturali. Promessi all’indomani dell’esondazione del Fenestrelle per contrada Fellitto e non ancora realizzati. La stesa promessa fatta a Contrada Cerza Grande nel mese di luglio e non realizzata. Evidentemente questi tre mesi sono stati impegnati per le scuole, volendo essere ironici».

A distanza di quasi due settimane dall’esondazione del Fiume Fenestrelle, la strada di ingresso alle numerose abitazioni di contrada Fellitto è sostanzialmente impraticabile. A rendere la circolazione difficile non sono solo i detriti lasciati dalla esondazione, ma anche il materiale di risulta della strada, il cui asfalto è stato da poco realizzato «dal primo cittadino attendiamo di conoscere quali provvedimenti ha assunto nei confronti della ditta appaltatrice dei lavori di rifacimento del manto stradale di accesso a contrada Fellitto, evidentemente non eseguiti a regola d’arte, e del committente, la Regione Campania, che ha erogato il finanziamento provvedendo all’aggiudicazione predetta. Un finanziamento ex Arcadis, ricordo, ottenuto dalla nostra amministrazione mentre ora si canta vittoria quando invece non si è costruito nulla di nuovo».