Coronavirus, domani mattina tamponi in modalità drive-in a via San Lorenzo: quattro classi della Masi saranno sottoposte ai test

Nella mattinata del 14 ottobre 2020 l’ASL di Avellino ha organizzato l’effettuazione di tamponi in modalità drive-in presso l’area parcheggio posta di fronte al Centro Servizi lato fiume di Via San Lorenzo.Alle ore 10:00 anche gli alunni delle classi I A – I B – II B e III B della Scuola Secondaria di primo grado “Masi” del nostro Comune saranno sottoposti al test.

Si invitano i genitori a raggiungere l’area in questione a bordo del proprio veicolo incolonnandosi con lo stesso fino a raggiungere l’unità mobile dell’ASL per eseguire il tampone a bordo del proprio veicolo. Genitori e ragazzi dovranno indossare la prescritta mascherina e non dovranno assolutamente scendere dal veicolo.

Questo Ente garantirà la presenza della Polizia Municipale per disciplinare l’attesa.

Si confida nella massima collaborazione al fine di garantire la rapidità del test e raggiungere la propria abitazione nella piena sicurezza di tutti.

Il Sindaco

Ing. Giuseppe Spagnuolo