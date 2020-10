Coronavirus, lunga fila di auto stamattina a via San Lorenzo per sottoporsi ai tamponi in modalità drive-in. Foto

Lunga fila di auto stamattina a via San Lorenzo per sottoporsi ai tamponi in modalità drive-in. Lo screening è organizzato dall’ASL di Avellino con un’unità mobile per effettuare i tamponi in modalità drive-in presso l’area parcheggio posta di fronte all’ex Centro Servizi alle Pmi. Un’attività predisposta dopo il caso di contagio registratosi la settimana scorsa presso la scuola media di Atripalda. Anche gli alunni delle classi I A – I B – II B e III B della Scuola Secondaria di primo grado “Masi” sono in fila per sottoporsi al test. Genitori e ragazzi indossano la mascherina e non possono assolutamente scendere dal veicolo. Presenti agenti della Polizia Municipale di Atripalda per disciplinare l’attesa.