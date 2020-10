Il comune di Atripalda alla ricerca di un gestore per il Farmer Market. L’assessore Musto: «L’idea di portarlo all’interno del mercatino rionale è stata vincente»

Il comune di Atripalda alla ricerca di un gestore per il Farmer Market. E’ stata indetta da Palazzo di città la procedura ad evidenza pubblica per la selezione del soggetto gestore del mercato del contadino che si svolge ogni domenica mattina nel mercatino rionale di piazza Alpini Orta.

Attualmente , dopo mesi di stop legati al lockdown, il mercatino composto dai produttori a chilometro zero si svolge nel rispetto dei protocolli di sicurezza ed è organizzato da AssoApi.

«L’idea di portare il Farmer Market all’interno del mercatino rionale è stata vincente perché oggi si svolge al coperto e dispone di tutti i servizi essenziali e anche di un’area parcheggio – commenta l’assessore al Commercio Mirko Musto -. Oggi abbiamo un Farmer Market che la domenica mattina richiama tanti acquirenti. Quindi la scelta di trasferirlo da piazza Vittorio Veneto (via Roma) al mercatino rionale di piazza Alpini Orta è stata una scelta azzeccata. E lo dimostrano i numeri e le richieste che ci sono giunte di poterci partecipare».

L’avviso pubblico, a firma del responsabile del III Settore della Casa municipale, il comandante della Polizia municipale Domenico Giannetta, prevede per la scelta l’aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Possono presentare domanda per l’affidamento in gestione del Farmer Market tutti i soggetti che rispondono ai requisiti individuati dal D.M. 20 novembre 2007 e dal disciplinare di mercato “Farmer Market di Atripalda”. In particolare il Gestore deve essere in possesso dei seguenti requisiti: essere costituito in associazione professionali, sindacali o consorzio di produttori agricoli; avere almeno l’80% degli iscritti con sede nel territorio della Provincia di Avellino e assicurare la parità di trattamento fra tutti gli aderenti.

La procedura di assegnazione sarà affidata ad un’apposita Commissione che valuterà le proposte pervenute, che dovranno prevedere: un’offerta tecnica con il Progetto di gestione del Farmer Market e un’offerta economica quale corrispettivo di servizio da erogare al Comune.

In presenza di più domande costituiscono criteri preferenziali: il numero complessivo delle aziende iscritte; l’arco temporale per il quale il gestore si impegna a garantire l’occupazione dei posteggi e la conseguente apertura del mercato; la diversificazione dei prodotti, la territorialità locale dell’azienda e delle produzioni, la tipicità e la tradizionalità; aver già organizzato sul territorio (comunale/provinciale/regionale) farmer market. Per la valutazione delle istanze proposte, verranno assegnati dei punteggi, sulla base dell’offerta tecnico-economica e della documentazione progettuale presentata. L’aggiudicazione, che avrà la durata di un anno senza possibilità di proroga, avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il gestore sarà autorizzato ad occupare con banchi di vendita dei prodotti agricoli, le aree comuni del mercatino rionale di Piazza Alpini Orta e per la superficie occupata dovrà corrispondere la relativa tassa per l’occupazione del suolo pubblico e la Tari secondo le vigenti tariffe comunali e le indicazioni dell’Ufficio Tributi. Gli obblighi del gestore sono: garantire l’organizzazione e il funzionamento del Farmer Market (allestimento, gestione delle strutture e delle attrezzature espositive, logistica, ecc.) acquisendo tutti i permessi e le autorizzazioni necessarie (occupazione suolo pubblico, scia amministrativa, registrazione sanitaria, ecc.); provvedere all’insieme dei servizi necessari nella gestione ordinaria dell’area (apertura e chiusura per lo svolgimento dei quali può avvalersi o di personale proprio o di personale reperito con forme diverse ma comunque a suo carico); predisporre, aggiornare e comunicare all’Ente i riferimenti delle aziende agricole e delle piccole imprese partecipanti; trasmettere semestralmente all’Ente una relazione in merito alle attività di vendita, di informazione e di promozione svolte; controllare il rispetto dei requisiti di tracciabilità dei prodotti agricoli, del Km zero e la rispondenza alle norme igienico – sanitarie di legge; effettuare anticipatamente, con cadenza mensile entro il 5 di ogni mese, il versamento il cui importo è calcolato dall’Ufficio Tributi Comunale, per la superficie totale concessa, indipendentemente dal numero degli operatori partecipanti; dotare l’area con appositi contenitori per garantire la raccolta dei rifiuti, opportunamente differenziati e infine impegnarsi alla riscossione del canone mensile dovuto dalle aziende partecipanti al Farmer Market.

Le Associazioni interessate dovranno far pervenire domanda di partecipazione al Comune, Ufficio Protocollo Generale, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12 del 23 ottobre 2020.