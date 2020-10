Coronavirus, nuovo record dei contagi in Italia: sono 8.804. In Campania si supera i mille

Sono 8.804 i nuovi contagi in Italia, il dato è in aumento rispetto ai 7.332 casi di ieri. Crescono anche i tamponi effettuati che passano dai 152mila di ieri ai 162mila di oggi. Raddoppiano le morti dovute al virus: sono 83, ieri 43. Salgono anche i ricoveri in terapia intensiva: sono 586, ieri erano 539.

In Campania sono 1.127 nuovi positivi su 13.780 tamponi effettuati, 309 in più di ieri ma con 2.384 tamponi in più effettuati e 9 deceduti.